Швейцарський концерн Sulzer йде з російського ринку — Finance.ua
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Швейцарський концерн Sulzer йде з російського ринку

Вчора 17:41Фондовий ринок
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Швейцарський концерн Sulzer, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, вирішив залишити російський ринок.
Про це повідомляється з посиланням на повідомлення компанії.
У заяві зазначається, що процес продажу розпочнеться негайно і є продовженням політики компанії, ініційованої раніше цього року. Тоді повідомлялося, що компанія вже значно скоротила ділову активність у росії.
«Рада директорів жалкує про необхідність цього рішення після десятиліть роботи в росії, але після ретельного вивчення можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін», — заявляють у Sulzer.
При цьому компанія залишає у себе зобов’язання «підтримувати своїх 300 співробітників у росії протягом усього цього процесу».
Зазначимо, Sulzer — міжнародний концерн, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, технологій обробки поверхонь та обладнання, що обертається. Штаб-квартира знаходиться у Швейцарії. Відомий із 1775 року.
Як повідомлялось, американська корпорація Starbucks прийняла рішення ліквідувати бізнес в росії. Компанія закриває юридичну особу в росії «Кава Сирена».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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