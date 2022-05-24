Швейцарський концерн Sulzer йде з російського ринку — Finance.ua

Швейцарський концерн Sulzer йде з російського ринку

Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Швейцарський концерн Sulzer, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, вирішив залишити російський ринок.

Про це повідомляється з посиланням на повідомлення компанії.

У заяві зазначається, що процес продажу розпочнеться негайно і є продовженням політики компанії, ініційованої раніше цього року. Тоді повідомлялося, що компанія вже значно скоротила ділову активність у росії.

«Рада директорів жалкує про необхідність цього рішення після десятиліть роботи в росії, але після ретельного вивчення можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін», — заявляють у Sulzer.

При цьому компанія залишає у себе зобов’язання «підтримувати своїх 300 співробітників у росії протягом усього цього процесу».

Зазначимо, Sulzer — міжнародний концерн, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, технологій обробки поверхонь та обладнання, що обертається. Штаб-квартира знаходиться у Швейцарії. Відомий із 1775 року.

Як повідомлялось, американська корпорація Starbucks прийняла рішення ліквідувати бізнес в росії. Компанія закриває юридичну особу в росії «Кава Сирена».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.