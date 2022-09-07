Швейцарський банк SEBA Bank запустив послугу стейкінгу Ethereum — Finance.ua

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Швейцарський банк SEBA Bank запустив послугу стейкінгу Ethereum

Фінтех і Картки
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Швейцарський банк SEBA Bank запустив послугу стейкінгу Ethereum
Швейцарський банк SEBA Bank запустив послугу стейкінгу Ethereum
Швейцарська криптоплатформа SEBA Bank запустила послуги стейкінгу криптовалюти Ethereum (ETH) напередодні оновлення мережі під назвою The Merge (злиття).
Повідомляється, що нова опція стане доступною лише для великих клієнтів компанії. Стейкінг дозволить інвесторам інституційного рівня отримувати щомісячне винагороду за зберігання власних активів у Ethereum (ETH).
Нагадаємо, що після процедури злиття у мережі Ethereum встановлюватимуться змінні періоди блокування монет. Користувачі не зможуть вивести замороження у смарт-контракті ETH із Beacon Chain Ethereum доти, доки не відбудеться подальше оновлення мережі Shanghai, яке заплановано на другий квартал 2023 року. Клієнти, які внесуть понад 32 ETH (близько $48,5 тис), використовуючи сервіс SEBA Bank, активують валідатор від імені, керований банком.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

Керівник відділу технологій та клієнтських рішень Матіас Шутц запевнив, що запуск можливості стейкінгу ETH дозволить інституційним інвесторам відіграти найважливішу роль у забезпеченні майбутнього розвитку мережі Ethereum.
Нагадаэмо, що у SEBA Bank з жовтня 2021 доступна послуга стейкінгу для криптовалют Cardano, Polkadot та Tezoz.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
cryptomisto
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