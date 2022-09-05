Швейцарський банк Credit Suisse планує звільнити близько 5000 працівників – Reuters — Finance.ua

Швейцарський банк Credit Suisse планує звільнити близько 5000 працівників – Reuters Вчора 07:02 — Фондовий ринок

Швейцарський банк Credit Suisse планує звільнити близько 5000 працівників – Reuters

Банк Credit Suisse розглядає можливість скорочення близько 5000 робочих місць в рамках кампанії зі зменшення витрат.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Масштаби потенційного скорочення робочих місць свідчать про труднощі, що стоять перед Credit Suisse і новим виконавчим директором Ульріхом Кернером, який прагне повернути банку стабільність після низки скандалів, йдеться у матеріалі.

У банку відмовилися від коментарів, повторивши, що нададуть оновлену інформацію про огляд своєї стратегії із звітністю за третій квартал.

Цюрихський банк відкинув чутки про те, що його можуть купити.

За словами джерела, дискусії про скорочення робочих місць продовжуються, і кількість скорочень ще може змінитися.

Швейцарська газета Blick раніше повідомляла, що буде скорочено понад 3000 робочих місць.

Credit Suisse вже заявив, що скоротить витрати до 15,5 млрд швейцарських франків ($15,8 млрд) у середньостроковій перспективі порівняно з 16,8 млрд франків у річному обчисленні цього року.

Кернер, призначений генеральним директором трохи більше місяця тому, отримав завдання скоротити інвестиційно-банківські послуги та скоротити витрати на суму понад $1 млрд, щоб допомогти банку оговтатися від низки невдач.

59-річний Кернер, експерт із реструктуризації, змінив на посаді генерального директора Томаса Готтштейна у серпні після двох років, відзначених величезними збитками, вироком суду у Швейцарії та падінням акцій на 40%.

У період із квітня по червень банк зафіксував збиток у розмірі 1,59 млрд швейцарських франків через зростання судових витрат.

У червні Credit Suisse був визнаний винним у нездатності запобігти відмиванню грошей болгарською бандою, що займається торгівлею кокаїном, під час першого кримінального процесу у Швейцарії щодо одного з її великих банків. Він оскаржуватиме вирок.

Втім Credit Suisse очікує на поліпшення свого становища, джерело повідомило Reuters, що банк, як і раніше, робить великі ставки на Китай і планує запустити там бізнес наступного року. Зокрема, банк має намір почати пропонувати там послуги з управління капіталом, отримавши повне право власності на місцеве підприємство з цінних паперів.

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