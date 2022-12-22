Швейцарія запровадила нові санкції проти росії — Finance.ua

Швейцарія запровадила нові санкції проти росії Сьогодні 15:13 — Фондовий ринок

Швейцарія запровадила нові санкції проти росії

Швейцарія слідом за Європейським Союзом запровадила нові санкції проти росії, у списки санкцій потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду.

«Швейцарія, вносячи 21 грудня зміни до списків санкцій, тим самим приєдналася до заходів ЄС», — наголошується в пресрелізі.

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Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які вжив ЄС у зв’язку з постачанням іранських безпілотників росії та російською військовою агресією, що триває в Україні, уточнюється в документі.

Згідно із заявою, ЄС 16 грудня також запровадив заборону на експорт до рф ще низки категорій товарів і надання росії низки послуг, і швейцарський уряд у свою чергу вивчить ці заходи.

Нагадаємо, на Міжнародній конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування росією інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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