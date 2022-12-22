Швейцарія запровадила нові санкції проти росії — Finance.ua
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Швейцарія запровадила нові санкції проти росії

Фондовий ринок
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Швейцарія запровадила нові санкції проти росії
Швейцарія запровадила нові санкції проти росії
Швейцарія слідом за Європейським Союзом запровадила нові санкції проти росії, у списки санкцій потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.
Про це йдеться в заяві швейцарського уряду.
«Швейцарія, вносячи 21 грудня зміни до списків санкцій, тим самим приєдналася до заходів ЄС», — наголошується в пресрелізі.
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Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які вжив ЄС у зв’язку з постачанням іранських безпілотників росії та російською військовою агресією, що триває в Україні, уточнюється в документі.
Згідно із заявою, ЄС 16 грудня також запровадив заборону на експорт до рф ще низки категорій товарів і надання росії низки послуг, і швейцарський уряд у свою чергу вивчить ці заходи.
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Нагадаємо, на Міжнародній конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування росією інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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