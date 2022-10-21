Швейцарія заморозила російських активів на $6,5 мільярда — Finance.ua

Швейцарія заморозила російських активів на $6,5 мільярда Вчора 13:33 — Фондовий ринок

Президенти Швейцарії та України вчора в Києва обговорили питання відшкодування збитків, завданих Україні російським терором.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні

«Дуже предметно обговорили сьогодні з паном Президентом питання відбудови України й можливості Швейцарії інвестувати у розвиток нашої економіки та інфраструктури. Обговорили також і питання відшкодування збитків, завданих Україні російським терором. Вдячний, що вже заморожено російських активів на $6,5 млрд. Цю роботу треба продовжувати. І це те, в чому Швейцарія також не має залишатися морально нейтральною», сказав глава держави.

За словами Зеленського, для всього світу є показовим, що Швейцарія не залишається морально нейтральною, коли проти України та всієї Європи ведеться така терористична війна. Швейцарія підтримала санкційні пакети ЄС і надає Україні допомогу гуманітарного характеру.

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Окремо й дуже предметно обговорили можливості Швейцарії допомогти з діджиталізацією в Україні та відновленням телекомунікаційних систем на звільнених територіях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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