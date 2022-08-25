Швейцарія виділила 100 млн гривень гуманітарної допомоги постраждалим господарствам з виробництва молока — Finance.ua

Швейцарія виділила 100 млн гривень гуманітарної допомоги постраждалим господарствам з виробництва молока Вчора 21:33 — Фондовий ринок

Швейцарія виділила 2,5 млн швейцарських франків (близько 100 млн гривень) гуманітарної допомоги на підтримку господарств з виробництва молока України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, гуманітарний проєкт фінансується урядом Швейцарії.

Метою проєкту є забезпечення продовольчої безпеки в цілому та зокрема через покращення доступу для населення України до якісних та безпечних молочних продуктів, що виробляються в Україні. «Реалізація цього гуманітарного проєкту дасть можливість уникнути збоїв у подальшій переробці молока з одного боку та появи спалахів захворювань серед споживачів з іншого. Ця спільна з українськими партнерами дія унеможливить той ризик, коли низький рівень гігієни доїння призведе до погіршення здоров’я тварин на рівні ферми, запустивши негативний цикл поширення захворювань, що теж матиме негативний вплив на безпечність харчових продуктів. Тому нездатність фермерів дотримуватися гігієнічних стандартів під час доїння може мати довгостроковий вплив на можливість швидкого економічного відновлення галузі та, як наслідок, негативно вплинути на продовольчу безпеку, безпечність харчових продуктів і здоров’я споживачів», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за підтримки Швейцарії зацікавлені виробники молока у постраждалих областях отримають засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що покриє у повній мірі їхню квартальну потребу.

При цьому очікується, що до завершення проєкту у листопаді 2022 року ці господарства зможуть значно покращити свій фінансовий стан завдяки відновленню ланцюгів постачання продукції.

Станом на 1 серпня 232 молочних господарства підтвердили потребу в одержанні гуманітарної допомоги, з них 95 — з Чернігівської області, 78 — з Київської області, 59 — з Сумської області.

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