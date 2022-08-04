Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії — Finance.ua
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Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії

Світ
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Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії
Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії
Влада Швейцарії впровадила новий пакет санкцій проти росії, заборонивши імпорт золота з рф, йдеться у заяві швейцарського уряду.
Згідно із заявою, з 3 серпня набрала чинності «заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота та виробів із золота з росії».
«Будь-які послуги, пов’язані із цими товарами, також заборонені», — зазначається у заяві.
Швейцарія також упровадила санкції проти Сбербанку, заморозивши його активи.
При цьому в тексті заяви зазначено, що «жодна із санкцій, упроваджених проти росії, не спрямована проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією між третіми країнами та росією». В уряді Швейцарії додали, що, як і ЄС, зробили два винятки для операцій, пов’язаних із такою продукцією і транспортуванням нафти до третіх країн.
21 липня Євросоюз упровадив черговий пакет обмежувальних заходів щодо рф через повномасштабну агресію в Україні. Новий пакет санкцій передбачав, зокрема, заборону «на прямий та непрямий імпорт, купівлю або передачу золота, яке є найбільшою статтею російського експорту після енергоресурсів».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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