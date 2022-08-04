Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії — Finance.ua

Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії Вчора 09:39 — Світ

Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з росії

Влада Швейцарії впровадила новий пакет санкцій проти росії, заборонивши імпорт золота з рф, йдеться у заяві швейцарського уряду.

Згідно із заявою, з 3 серпня набрала чинності «заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота та виробів із золота з росії».

«Будь-які послуги, пов’язані із цими товарами, також заборонені», — зазначається у заяві.

Швейцарія також упровадила санкції проти Сбербанку, заморозивши його активи.

При цьому в тексті заяви зазначено, що «жодна із санкцій, упроваджених проти росії, не спрямована проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією між третіми країнами та росією». В уряді Швейцарії додали, що, як і ЄС, зробили два винятки для операцій, пов’язаних із такою продукцією і транспортуванням нафти до третіх країн.

21 липня Євросоюз упровадив черговий пакет обмежувальних заходів щодо рф через повномасштабну агресію в Україні. Новий пакет санкцій передбачав, зокрема, заборону «на прямий та непрямий імпорт, купівлю або передачу золота, яке є найбільшою статтею російського експорту після енергоресурсів».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.