Швейцарія призупинила дію спрощеного візового режиму з рф — Finance.ua

Швейцарія призупинила дію спрощеного візового режиму з рф Вчора 16:45 — Світ

Швейцарія призупинила дію спрощеного візового режиму з рф

Федеральна рада Швейцарії призупинила дію спрощеного візового режиму з росією, слідом за схожим рішенням Європейського Союзу.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

«На засіданні 16 вересня 2022 року Федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди, спрямованої на спрощення видачі віз, яку Швейцарія уклала з росією. Таким чином, громадяни росії, які хочуть отримати візу, знову слідуватимуть звичайній процедурі», — заявили в уряді.

У Федеральній раді зазначили, що враховуючи те, що агресія росії проти України триває всупереч міжнародному праву, Європейський Союз 9 вересня 2022 року вирішив повністю призупинити дію угоди з рф щодо спрощення видачі віз.

На засіданні у п’ятницю уряд Швейцарії також вирішив призупинити дію угоди, яку країна раніше уклала з росією.

«Швейцарія вже скасувала спрощення отримання віз для певних категорій людей, наприклад, російських бізнесменів і жінок, а також звільнення від візових вимог для російських дипломатів. Таким чином Федеральна рада також слідувала рішенню ЄС», — додали у відомстві.

Наголошується, що Швейцарія зацікавлена ​​в тому, щоб зробити внесок у спільну та єдину візову політику на європейському рівні, інакше вона ризикує зіткнутися зі збільшенням кількості візових заявок, поданих до її представництв за кордоном громадянами росії, які прагнуть обійти рішення ЄС.

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Укрінформ За матеріалами:

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