Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану через допомогу рф дронами — Finance.ua
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Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану через допомогу рф дронами

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Міністерства економіки та енергетики і закордонних справ Швейцарії в середу ухвалили рішення долучитися до санкцій ЄС проти Ірану через постачання ним безпілотників до росії.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Санкції Європейського Союзу були запроваджені 20 жовтня та стосувалися трьох фізичних та однієї юридичної особи Ірану, причетних до розробки та постачання до росії безпілотників, які використовуються у війні в Україні.
Водночас Швейцарія вирішила не приєднуватися до санкцій ЄС, запроваджених у зв’язку з акціями протесту в Ірані та порушеннями прав людини, але засудила дії іранських силовиків у придушенні протестів і порушенні прав людини.
Федеральна рада Швейцарії підкреслює, що вже запровадила проти Ірану далекосяжні санкції, зокрема фінансові, туристичні та товарні. Крім того, Швейцарія є однією з небагатьох країн, які ведуть регулярний двосторонній діалог з Іраном з питань прав людини та правосуддя.
Як відомо, росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські «Шахед-136», а російські сили використовують їх під назвою «Герань». Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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