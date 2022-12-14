Швейцарія надасть Україні новий пакет допомоги майже на 100 мільйонів доларів — Finance.ua
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Швейцарія надасть Україні новий пакет допомоги майже на 100 мільйонів доларів

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Президент Швейцарії Ігнасіо Кассіс оголосив про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів швейцарських франків.
Про це він заявив на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» у Парижі, пише «Європейська правда».
«Україні потрібна невідкладна гуманітарна допомога взимку. Уряд і парламент Швейцарії узгодили надання 100 млн франків ($97 млн). Цей пакет допоможе вирішити проблеми цієї зими. І наступного року Швейцарія буде інвестувати у відновлення енергетичних об’єктів, шкіл та шпиталів», — сказав Кассіс.
Він також наголосив на необхідності продовження роботи з фіксації воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Раніше повідомлялося, що загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію росії проти України, станом на 25 листопада досягла 7,5 млрд швейцарських франків.
23 листопада Федеральна рада Швейцарії приєдналась до санкцій проти росії, ухвалених Європейським Союзом у рамках восьмого пакета.
За матеріалами:
Економічна Правда
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