Швейцарія надасть Україні 500 мільйонів гривень на цифровізацію — Finance.ua

Швейцарія надасть Україні 500 мільйонів гривень на цифровізацію Вчора 11:11 — Казна та Політика

Швейцарія надасть Україні 500 мільйонів гривень на цифровізацію

Україна та Швейцарія підписали угоду, згідно якої на впровадження цифровізації нашої країни виділять більше 500 мільйонів гривень. За допомогою цієї програми вже створено Дію та COVID-сертифікати.

Вчора у Києві Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Передбачається, що Швейцарія надасть грантове фінансування на суму до 15 млн франків для підтримки подальшого розвитку цифровізації як інноваційного підходу згідно з принципів, затверджених на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася 4-5 липня 2022 року в Лугано, йдеться у повідомленні.

За підтримки цієї Програми Мінцифри вже створило портал та застосунок Дія, запустило багато важливих сервісів та послуг, серед яких — COVID-сертифікати, єМалятко, єПідтримка тощо, повідомляє Мінцифри.

Також генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Патриція Данці зауважила, що вони й надалі планують поглиблювати партнерство з Україною та підтримувати наші цифрові ідеї та проєкти.

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