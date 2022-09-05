Швейцарія хоче скасувати обміни банківськими даними з рф — Finance.ua

Швейцарія хоче скасувати обміни банківськими даними з рф Вчора 19:13 — Світ

Швейцарія хоче скасувати обміни банківськими даними з рф

Швейцарія має намір припинити надавати росії дані про активи росіян у швейцарських банках.

Про це повідомляє видання finews.com.

Після того як відповідні комітети Національної ради (Nationalrat) і Ради кантонів (Staenderat) схвалили такий захід, справа — за Федеральною радою Швейцарії, яка, як очікується, ухвалить остаточне рішення у вересні.

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Автоматичний режим обміну банківською інформацією між Швейцарією та рф існує з 2018 року.

Такі країни, як Німеччина, Австрія та Велика Британія вже припинили обмін банківськими даними з росією.

Нагадаємо, влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги враховуватиме фінансове становище українських біженців.

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