Швейцарія хоче скасувати обміни банківськими даними з рф — Finance.ua

Швейцарія хоче скасувати обміни банківськими даними з рф
Швейцарія має намір припинити надавати росії дані про активи росіян у швейцарських банках.
Про це повідомляє видання finews.com.
Після того як відповідні комітети Національної ради (Nationalrat) і Ради кантонів (Staenderat) схвалили такий захід, справа — за Федеральною радою Швейцарії, яка, як очікується, ухвалить остаточне рішення у вересні.
Автоматичний режим обміну банківською інформацією між Швейцарією та рф існує з 2018 року.
Такі країни, як Німеччина, Австрія та Велика Британія вже припинили обмін банківськими даними з росією.
Нагадаємо, влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги враховуватиме фінансове становище українських біженців.
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