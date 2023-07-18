Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф — Finance.ua
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Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф

Світ
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Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф
Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф
Шведська компанія з виробництва засобів гігієни та охорони здоров’я Essity, яка, серед іншого, володіє брендами Libero, Libresse і Zewa, оголосила, що завершила продаж свого бізнесу в рф за 1,2 млрд шведських крон (майже 117 млн дол).
Про це йдеться у заяві компанії.
«Таким чином, Essity вийшла з росії», — заявили в Essity.
У квітні 2022 року Essity розпочала роботу над виходом з російського ринку, а у 2022 році було проведено списання активів компанії в росії на суму близько 1,7 млрд шведських крон.
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«З початку війни росії проти України ми повністю зосередилися на виході з рф. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого і складного процесу», — заявив президент і генеральний директор Essity Магнус Грот.
У 2022 році чисті продажі Essity в росії становили близько 2% від загальних консолідованих чистих продажів компанії.
Покупцем є російська компанія ТОВ «Нові технології», основним власником якої є Ігор Шилов.
За матеріалами:
Економічна Правда
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