Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф — Finance.ua

Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф Сьогодні 08:39 — Світ

Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф

Шведська компанія з виробництва засобів гігієни та охорони здоров’я Essity, яка, серед іншого, володіє брендами Libero, Libresse і Zewa, оголосила, що завершила продаж свого бізнесу в рф за 1,2 млрд шведських крон (майже 117 млн дол).

Про це йдеться у заяві компанії.

«Таким чином, Essity вийшла з росії», — заявили в Essity.

У квітні 2022 року Essity розпочала роботу над виходом з російського ринку, а у 2022 році було проведено списання активів компанії в росії на суму близько 1,7 млрд шведських крон.

Читайте також У росії чиновникам заборонили користуватися технікою Apple для роботи — FT

«З початку війни росії проти України ми повністю зосередилися на виході з рф. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого і складного процесу», — заявив президент і генеральний директор Essity Магнус Грот.

У 2022 році чисті продажі Essity в росії становили близько 2% від загальних консолідованих чистих продажів компанії.

Покупцем є російська компанія ТОВ «Нові технології», основним власником якої є Ігор Шилов.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.