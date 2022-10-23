Шведські вчені створили технологію, яка дозволяє відчувати запахи у віртуальній реальності — Finance.ua

Шведські вчені створили технологію, яка дозволяє відчувати запахи у віртуальній реальності Сьогодні 00:01 — Технології&Авто

Шведські вчені створили технологію, яка дозволяє відчувати запахи у віртуальній реальності

Шведські вчені створили технологію, яка дозволяє відчувати запахи у віртуальній реальності.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Щоб продемонструвати свій винахід, дослідники створили гру про дегустацію вина. Гравці, вдягнені в шоломи віртуальної реальності, отримують бали за вгадування аромату.

Працює все таким чином: дослідники побудували машину з місткостями для ароматичних рідин, які можуть змішуватися з іншим завдяки спеціальним клапанам. Також гаджет оснащений вентилятором, який подає запах в трубку — її користувач повинен піднести до носа. Увесь пристрій можна контролювати за допомогою комп’ютера та створювати дедалі складніші аромати.

Подібний пристрій може створити кожен, роздрукувавши деталі за допомогою 3D-принтера. Дослідники опублікували всі необхідні креслення, інструкції та код у відкритому доступі. Пакет також містить код для гри про дегустацію вина.

Шведські інженери вірять, що їхня розробка може бути корисною для навчання парфумерів або дегустаторів. Крім того, вона може допомогти в реабілітації пацієнтів після перенесеного COVID-19, якщо вони перестали рорізняти запахи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.