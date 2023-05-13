Шведські науковці створюють 3D-моделі козацьких човнів (фото) — Finance.ua

Шведські науковці створюють 3D-моделі козацьких човнів (фото) 13.05.2023, 01:00

Шведські науковці створюють 3D-моделі козацьких човнів (фото)

У Запоріжжі шведські науковці розробляють 3D-моделі козацьких чайок. Так вчені зможуть зберегти українські пам’ятки, якщо їх пошкодить черговий ракетний обстріл рф.

Шведські дослідники спільно зі службовцями національного заповідника «Хортиця» створюють електронні копії козацьких човнів. Перемістити експонати в якесь безпечне місце фізично неможливо, тож науковці роблять тисячі фотографій, які потім перетворять на 3D-модель.

Спочатку вчені працюють в ангарі, де зберігаються судна, а потім обробляють дані у Швеції. Дослідники використовують два різних способи документування, а потім комбінують їх, аби створити найкращу модель суден. Потім ці дані можна використати для створення віртуальної експозиції та для подальшого дослідження човнів.

До Запоріжжя шведські науковці приїхали на волонтерських засадах. Проєкт оцифровування експонатів обговорювався ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, та постійно відкладався через ті чи інші обставини. Коли ж почалася велика війна, шведські науковці зрозуміли, що треба поквапитися.

«Це було корисно для нас, бо і ми у Швеції постали перед питанням, як захищати свої культурні надбання від того самого „сусіда“. Спочатку були лише теоретичні міркування, бо ми не мали уявлення, як усе може статися насправді. Але завдяки досвіду, яким поділились наші українські колеги, ми отримали більш точне розуміння того, що ми маємо робити для захисту наших культурних пам’яток», — зазначає науковий директор Музею Васа у Стокгольмі Фред Хокер.

Укрінформ За матеріалами:

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