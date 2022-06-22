Швеція запустила екстрений газовий план на випадок зупинки поставок газу з рф — Finance.ua
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Швеція запустила екстрений газовий план на випадок зупинки поставок газу з рф

Вчора 06:18Енергетика
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Швеція запустила екстрений газовий план на випадок зупинки поставок газу з рфШвеція запустила екстрений газовий план на випадок зупинки поставок газу з рф
Енергетичне агентство Швеції запустило перший крок триступеневого екстреного плану постачання газу для західних і південних частин країни на тлі газового шантажу росії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу агентства.
Таким чином країна готується до можливого припинення постачання природного газу з росії. Раніше сусідня зі Швецією країна, Данія, яка постачає у Швецію газ трубопроводом, оприлюднила аналогічне попередження.
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Крім того, Італія теж може запустити свій екстрений газовий план цього тижня, якщо росія продовжить обмежувати поставки. Це може передбачати більшу залежність від вугільної генерації в країні.
Президентка Європейської комісії вже застерігла країни ЄС від повернення до використання викопного палива через припинення поставок газу з рф. Вона закликала країни ЄС натомість нарощувати інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення поставок газу з рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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