Швеція та Фінляндія нададуть фінансові гарантії енергокомпаніям на тлі можливої кризи — Finance.ua
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Швеція та Фінляндія нададуть фінансові гарантії енергокомпаніям на тлі можливої кризи

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Швеція та Фінляндія оголосили про плани надати гарантії на мільярди доларів скандинавським і балтійським енергетичним компаніям, щоб запобігти їхнім фінансовим втратам на тлі можливої енергетичної кризи в Європі, спричиненої вторгненням російських військ в Україну.
Як повідомляє Радіо Свобода, Швеція планує запропонувати 250 млрд шведських крон (23,2 млрд доларів), а Фінляндія — 10 млрд євро (9,95 млрд доларів) у вигляді гарантій ліквідності енергетичним компаніям.
«Урядова програма — це крайній варіант для фінансування компаній, яким інакше загрожуватиме неплатоспроможність», — заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.
Міністр фінансів Швеції Мікаель Дамберг заявив, що гарантії ліквідності для компаній у Швеції діятимуть до березня 2023 року.
Компенсації для всіх інших країн Північної Європи та Балтії діятимуть лише протягом наступних двох тижнів.
Урядовці заявили, що нові гарантії запровадять для запобігання збільшенню вимог до застави, які можуть призвести до краху енергетичних компаній, що торгують електроенергією на товарній біржі Nasdaq. Якщо енергетичні компанії збанкрутують, то криза може поширитись на всю фінансову галузь.
Зростання цін на електроенергію призвело до втрат за ф’ючерсними контрактами на електроенергію енергетичних компаній, що змусило їх відкладати додаткові кошти для задоволення біржових вимог.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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