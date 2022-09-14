Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 — глава МЗС — Finance.ua

Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 — глава МЗС Вчора 09:45

Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

«Уряд Швеції сьогодні ухвалив рішення передати Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19. Пожертвування Швеції зроблено у відповідь на запит України минулого тижня на півмільйона доз», — написала Лінде у твіттері у вівторок.

В уряді Швеції поінформували, що у такий спосіб Україна стане однією з перших країн світу за межами ЄС, яка отримає оновлену вакцину.

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