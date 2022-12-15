Швеція оголосила пріоритети головування в ЄС у 2023 році: серед них є Україна — Finance.ua

Швеція оголосила пріоритети головування в ЄС у 2023 році: серед них є Україна Сьогодні 11:45

У першому півріччі 2023 року, коли головування в Раді Європейського Союзу посяде Швеція, ключові напрямки діяльності органу будуть враховувати повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про це йдеться на сайті шведського головування в Євросоюзі, який було представлено прем’єром Швеції Ульфом Кристерссоном у середу.

«Швеція розпочинає головування в Раді Європейського Союзу у час історичних викликів для держав-членів та Союзу в цілому. Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення росії в Україну є загрозою для європейської безпеки, що має жахливі наслідки для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергії», — підкреслюється в повідомленні.

Пріоритетами свого головування в Раді ЄС Швеція визначила безпеку, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство права.

Йдеться про узгодження «надійної європейської політики безпеки та оборони у тісній співпраці з партнерами», подальші кроки якої ґрунтуватимуться на спільних діях ЄС із протидії російській агресії проти України, а також імплементації Стратегічного компасу ЄС та інших ініціатив.У контексті стійкості йдеться про стимулювання економічного зростання та посилення конкурентоспроможності ЄС із огляду на війну в Україні та її короткострокові наслідки.

А пріоритет процвітання означає подолання високих і нестабільних цін на енергоносії з одночасною реформою енергетичного ринку й вирішенням кліматичних проблем. У другому півріччі 2022 року в Раді Європейського Союзу головує Чехія.

Раніше Швеція підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Однак Стокгольм наполягає на деяких умовах.Литва закликала Фінляндію та Швецію подати заявку на членство в НАТО. Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка обіцяє якнайшвидшу ратифікацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.