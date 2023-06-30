Шуляк: українці зможуть обирати проекти регіонального розвитку через «Дію» — Finance.ua
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Шуляк: українці зможуть обирати проекти регіонального розвитку через «Дію»

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Громадяни зможуть обирати через портал «Дія», що і де відновлювати в регіонах, а проекти-переможці вже у 2024 році отримають державне фінансування з фонду регіонального розвитку (ДФРР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк, коментуючи ухвалений у другому читанні законопроекту № 9165.
«Спочатку проєкти подаватимуться на голосування громадян засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг — через портал „Дія“. Після цього Кабмін затверджуватиме фінансування за цим проєктом саме на підставі голосування громадян», — зазначила очільниця партії.
За її словами, саме громадяни будуть користувачами проєктів після реалізації, тому їхнє слово повинно максимально враховуватися під час ухвалення остаточних рішень.
«Логічно, що люди мають вирішувати, які проєкти є важливими в їхньому регіоні. Тим більше, що реалізуються вони не лише за кошти Державного бюджету, але й з місцевих бюджетів. Тобто, самі громади та міста надають відповідне фінансування», — повідомила Шуляк.
Нардеп пояснила, що громадяни завдяки «Дії» бачитимуть усі проєкти, винесені на голосування, але віддати свій голос зможуть лише за один.
«Під час голосування громадянин може віддати лише один голос за одну інвестиційну програму регіону за місцем проживання. Це важливий крок, що з точки зору впливу громадян на ухвалення рішень, позитивно вплине на відновлення України. Відповідно до регіональної стратегії кожного регіони, громадяни самі вирішуватимуть, чи це буде лікарня, чи ЦНАП, чи інший об'єкт», — підсумувала Шуляк.
За матеріалами:
РБК
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