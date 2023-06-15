Шуляк повідомила, коли в Україні має розпочатися розгляд заяв на компенсацію за знищене житло — Finance.ua

Шуляк повідомила, коли в Україні має розпочатися розгляд заяв на компенсацію за знищене житло Сьогодні 12:45 — Особисті фінанси

Шуляк повідомила, коли в Україні має розпочатися розгляд заяв на компенсацію за знищене житло

З 15 серпня в Україні має розпочатися розгляд заяв на компенсацію за знищене житло.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Уряд затвердив постанову про Порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, і з серпня місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла», — сказано в повідомленні.

Подати заяву за знищені об'єкти нерухомого майна можна в електронній формі через Дію починаючи з 15 липня 2023 року.

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Водночас Кабмін рекомендує місцевій владі забезпечити можливість розгляду поданих заяв починаючи з 15 серпня 2023 року.

«Цей крок — друга черга державної програми єВідновлення. Наразі компенсацію отримують власники пошкодженого житла, отримуючи кошти на його ремонт. Нині уряд дав старт другій черзі програми, за якої власники знищеного житла отримають грошові кошти для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку або житлові сертифікати на придбання нового помешкання», — пояснила Шуляк.

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Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира, чи приватний будинок.

Також можна обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості, або ж інвестувати в будівництво нової квартири.

Довідка Finance.ua:

в Україні перевірятимуть цільове використання компенсацій на відновлення пошкодженого майна через агресію рф в рамках програми єВідновлення, а також рішення уповноважених органів про її виділення;

8 червня перші вісім українців вже отримали компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги «єВідновлення».

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