Шукають додаткові джерела коштів: у росії хочуть збільшити доходи від приватизації в 100 разів — Finance.ua
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Шукають додаткові джерела коштів: у росії хочуть збільшити доходи від приватизації в 100 разів

Світ
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Шукають додаткові джерела коштів: у росії хочуть збільшити доходи від приватизації в 100 разів
Шукають додаткові джерела коштів: у росії хочуть збільшити доходи від приватизації в 100 разів
Міністерство фінансів рф пропонує скоригувати плановий обсяг надходжень до бюджету в 2024 році від приватизаційних угод — до не менше 100 мільярдів рублів.
Про це повідомляє російський «Інтерфакс».
«Надходження додаткових доходів та коштів від приватизації у нас цього року в бюджеті - трохи більше 1 млрд. Ми вважаємо, що цифра має бути скоригована — не менше 100 млрд рублів ми ставимо завдання сформувати», — заявив міністр фінансів Антон Сілуанов.
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У грудні 2023 року він повідомляв, що Мінфін вніс до уряду пропозицію про зниження частки держави у низці великих компаній, Йдеться приблизно про 30 компаній, де частка держави перевищує 50%. Мінфін запропонував скоротити частку участі до контрольного пакета.
«Це можуть бути десятки, сотні мільярдів. Перелік знаходиться в уряді, ми ще маємо обговорити його», — повідомив міністр.
Також існує багато компаній, у яких росія має частку «під 100%», при цьому держава як власник виявляється менш ефективною, ніж приватні інвестори.
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Агентство вказує, що приватизація в росії в останні роки не є істотним джерелом покриття дефіциту бюджету — потенційні великі угоди обговорюються, але до їх реалізації не доходить.
Торік до бюджету рф від приватизації надійшло 29 млрд рублів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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