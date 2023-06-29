Штучний інтелект має потенціал для автоматизації 40% робочого дня людини — Finance.ua

Штучний інтелект має потенціал для автоматизації 40% робочого дня людини 29.06.2023, 02:16 — Технології&Авто

Штучний інтелект має потенціал для автоматизації 40% робочого дня людини

Згідно з опитуванням дослідницької компанії Valoir, штучний інтелект має потенціал для автоматизації 40% класичного 8-годинного робочого дня.

Аналітики акцентують: широке використання генеративного ШІ, наприклад, ChatGPT, підвищило обізнаність громадськості про його переваги та недоліки.

У дослідженні зазначається: «Штучний інтелект, роботизована автоматизація процесів (RPA) та подібні інструменти існують вже деякий час. Однак наявність інструментів генеративного ШІ на основі великих мовних моделей (LLM), таких як ChatGPT і Google Bard, і вбудовування генеративного ШІ в різні корпоративні додатки — від управління персоналом до обслуговування клієнтів і платформ для розробки — змушує компанії та їхніх співробітників звернути на них увагу».

За оцінками маркетологів, ШІ у перспективі може заощадити корпораціям суму, еквівалентну місячній зарплаті всіх працівників.

Щоб краще зрозуміти потенційний вплив ШІ та автоматизації на продуктивність, ефективність праці і самі робочі місця, компанія Valoir провела глобальне опитування понад 1000 працівників у різних галузях. Також аналітики перевірили дані за допомогою глибинних інтерв'ю з людьми, які працюють повний робочий день. У дослідженні взяли участь спеціалісти зі сфери фінансів, управління персоналом, ІТ, маркетингу, операційної діяльності, продажу та обслуговування.

Основні висновки Valoir:

Автоматизація вже відбувається у багатьох компаніях — працівники повідомляють, що за останні два роки вони автоматизували в середньому 20% завдань, які раніше виконувалися вручну.

Хоча рівень автоматизації варіюється залежно від географії, посадових обов’язків та галузі, за останні два роки майже всі працівники відчули певну автоматизацію. У багатьох випадках платформи з низьким рівнем коду та без коду дозволили бізнес-користувачам автоматизувати власні процеси. Підходи, засновані на правилах і традиційному ШІ, також сприяли автоматизації.

Генеративний ШІ досяг переломного моменту: понад 50% працівників експериментували з ним вдома або на робочому місці.

Більшість працівників вважають, що автоматизація за допомогою ШІ призведе до заміни робочих місць: кожен другий офісний робітник зазначив, що його колеги можуть бути звільнені з роботи та замінені на нейромережу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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