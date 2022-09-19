Штрафи за відсутність автоцивілки у 2022 році — Finance.ua

Штрафи за відсутність автоцивілки у 2022 році Вчора 09:15 — Технології&Авто

В Україні Закон «Про обов’язкове страхування власників наземних транспортних засобів» забороняє експлуатувати автомобіль без чинної автоцивілки, пише hotline.

Деякі водії з різних причин зневажають правило, але навряд чи в них вийде таким чином заощадити.

Розмір штрафу у 2022 році залишається незмінним:

425 грн — якщо ви забули поліс;

850 грн — якщо термін дії страховки закінчився або її взагалі немає. Щоб розмір штрафу не подвоївся, його потрібно сплатити протягом 15 днів.

Навіть якщо ви щойно купили нову машину та переганяєте її в інше місто для реєстрації, транзитні номери не дають права їздити без автоцивілки.

Для таких випадків передбачений короткостроковий поліс від 10 до 15 днів (на жаль, його не можна купити онлайн). Власники автомобілів на іноземних номерах можуть не оформлювати автоцивілку. Для них запроваджений міжнародний поліс « Зелена картка ».

Набагато страшніше звучить не той факт, що через відсутність страховки доведеться сплатити штраф — його розмір не надто великий для багатьох. А той, що винуватцю ДТП доведеться виплачувати потерпілому компенсацію зі своєї кишені.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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