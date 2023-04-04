Штати розкритикували рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штати розкритикували рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти

Енергетика
144
Адміністрація США розкритикувала несподіване рішення картелю ОПЕК, а також його союзників, включно з росією, скоротити видобуток нафти в умовах нинішньої невизначеності глобального ринку, що вже призвело до підвищення цін на пальне.
З відповідною заявою виступив у понеділок координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми не вважаємо, що скорочення видобутку є доцільним станом на зараз, враховуючи невизначеність ринку. І ми це чітко дали зрозуміти», — прокоментував Кірбі останній контакт адміністрації США із Саудівською Аравією, яка вважається де-факто лідером ОПЕК.
Водночас, він підтвердив, що картель повідомив США про свої плани в неділю, що однак стало несподіванкою для ринків у понеділок.

Довідка Finance.ua:

  • 3 квітня низка країн альянсу ОПЕК+, в тому числі, Саудівська Аравія і рф, оголосили про додаткове скорочення видобутку. За підрахунками, загальне зниження нафтовидобутку становитиме приблизно 1,657 млн б/д, з них по 500 тисяч б/д припаде на лідерів угоди — рф і Саудівську Аравію.
  • З країн не-ОПЕК збираються знизити видобуток Казахстан — на 78 тис. б/д, Оман — на 40 тис. б/д. З-поміж країн, що входять до ОПЕК, видобуток знижують ОАЕ — на 144 тис. б/д, Кувейт — на 128 тис. б/д, Ірак — на 211 тис. б/д, Алжир — на 48 тис. б/д, Габон — на 8 тис. б/д.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.