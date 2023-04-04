Штати розкритикували рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти — Finance.ua

Штати розкритикували рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти Вчора 19:23 — Енергетика

Адміністрація США розкритикувала несподіване рішення картелю ОПЕК, а також його союзників, включно з росією, скоротити видобуток нафти в умовах нинішньої невизначеності глобального ринку, що вже призвело до підвищення цін на пальне.

З відповідною заявою виступив у понеділок координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не вважаємо, що скорочення видобутку є доцільним станом на зараз, враховуючи невизначеність ринку. І ми це чітко дали зрозуміти», — прокоментував Кірбі останній контакт адміністрації США із Саудівською Аравією, яка вважається де-факто лідером ОПЕК.

Водночас, він підтвердив, що картель повідомив США про свої плани в неділю, що однак стало несподіванкою для ринків у понеділок.

Довідка Finance.ua:

3 квітня низка країн альянсу ОПЕК+, в тому числі, Саудівська Аравія і рф, оголосили про додаткове скорочення видобутку. За підрахунками, загальне зниження нафтовидобутку становитиме приблизно 1,657 млн б/д, з них по 500 тисяч б/д припаде на лідерів угоди — рф і Саудівську Аравію.

З країн не-ОПЕК збираються знизити видобуток Казахстан — на 78 тис. б/д, Оман — на 40 тис. б/д. З-поміж країн, що входять до ОПЕК, видобуток знижують ОАЕ — на 144 тис. б/д, Кувейт — на 128 тис. б/д, Ірак — на 211 тис. б/д, Алжир — на 48 тис. б/д, Габон — на 8 тис. б/д.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.