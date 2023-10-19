Штат іноземних компаній в росії за минулий рік скоротився на 230 000 осіб — KSE Institute Сьогодні 16:17 — Фондовий ринок

Штат іноземних компаній в росії за минулий рік скоротився на 230 000 осіб — KSE Institute

Іноземні компанії в росії скоротили штат у 2022 році порівняно з попереднім більше ніж на 230 000 осіб. Ще близько пів мільйона співробітників були частково звільнені або суттєво змінилися умови оплати їх праці через вихід з країни 288 міжнародних компаній і зміну їх власників на місцеві юридичні та фізичні особи.

Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute у межах проєкту «Самосанкції / Leaverussia».

Одним із тригерів відтоку російських спеціалістів став відтік саме іноземних фахівців з росії, що призводить до руйнування економічних, виробничих, логістичних, технологічних зв’язків росії зі значною частиною світу, зазначають аналітики KSE.

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Загалом станом на 15 жовтня 2023 року 288 (8,1% від загального числа записів у базі KSE, або 23,2% від компаній, які отримували дохід в росії у 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії.

Також 1221 (34,5% від загального числа) іноземний бізнес згорнув операції та заявив про намір покинути країну. 1478 (41,8% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін.

Ще 548 (15,5% від загального числа) — призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

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