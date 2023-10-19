Штат іноземних компаній в росії за минулий рік скоротився на 230 000 осіб — KSE Institute — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штат іноземних компаній в росії за минулий рік скоротився на 230 000 осіб — KSE Institute

Фондовий ринок
0
Штат іноземних компаній в росії за минулий рік скоротився на 230 000 осіб — KSE Institute
Штат іноземних компаній в росії за минулий рік скоротився на 230 000 осіб — KSE Institute
Іноземні компанії в росії скоротили штат у 2022 році порівняно з попереднім більше ніж на 230 000 осіб. Ще близько пів мільйона співробітників були частково звільнені або суттєво змінилися умови оплати їх праці через вихід з країни 288 міжнародних компаній і зміну їх власників на місцеві юридичні та фізичні особи.
Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute у межах проєкту «Самосанкції / Leaverussia».
Одним із тригерів відтоку російських спеціалістів став відтік саме іноземних фахівців з росії, що призводить до руйнування економічних, виробничих, логістичних, технологічних зв’язків росії зі значною частиною світу, зазначають аналітики KSE.
Читайте також
Загалом станом на 15 жовтня 2023 року 288 (8,1% від загального числа записів у базі KSE, або 23,2% від компаній, які отримували дохід в росії у 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії.
Також 1221 (34,5% від загального числа) іноземний бізнес згорнув операції та заявив про намір покинути країну. 1478 (41,8% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін.
Ще 548 (15,5% від загального числа) — призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.