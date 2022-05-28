Шрі-Ланка вирішила купувати нафту у рф на тлі кризи — Finance.ua
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Шрі-Ланка вирішила купувати нафту у рф на тлі кризи

Вчора 15:17Енергетика
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Шрі-Ланка у суботу отримає російську сиру нафту, яку використовуватиме для виробництва пального — країна стикається зі значним дефіцитом палива після оголошення дефолту.
Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів очільник нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджесінхе.
За його словами, легка сибірська нафта буде перероблятися на нафтопереробному заводі компанії у Сапугасканді. Такий російський сорт сирої нафти є одним із декількох, які може переробляти цей НПЗ — разом із Murban та легкою іранською нафтою. Поки невідомо, як Шрі-Ланка буде платити за поставки.
Як раніше повідомляв міністр енергетики країни, єдиний нафтопереробний завод Шрі-Ланки отримає поставки нафти 28 травня.
«Сапугаскандський НПЗ вперше з 20 березня розпочне роботу з розвантаження вантажів сирої нафти завтра», — написав у Twitter міністр Канчана Вієсекера. «Нафтопереробний завод почне виробляти перше пальне за шість днів».
Шрі-Ланка стала однією з останніх азіатських країн, яка пішла на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення росії в Україну.
За матеріалами: Економічна Правда
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