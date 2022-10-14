Шрі-Ланка більше не приймає російські картки «Мир» — Finance.ua
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Шрі-Ланка більше не приймає російські картки «Мир»

Фінтех і Картки
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Шрі-Ланка через санкції не готова використати свою інфраструктуру для приймання карток російської платіжної системи «Мир».
Про це повідомляє пресслужба місцевого центробанку, передає російський Інтерфакс.
«У зв’язку з санкціями США щодо платіжної системи „Мир“, як підтвердило Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк на даному етапі не в змозі позитивно розглянути запит на використання карток „Мир“ у банківській системі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, державні банки Туреччини слідом за приватними відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир».
Зазначається, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему «Мир», банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.
За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки — Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.
Так, турецьких банків, які використовують російську систему «Мир», більше немає.
Крім того, громадяни рф скаржаться, що у деяких країнах Європи припинили приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками. Так, про цю проблему повідомляють росіяни в Іспанії, Чехії та Кіпрі, також карти UnionPay можуть перестати працювати у Болгарії
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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