Шольц заявив, що крах російської економіки тільки починається — Finance.ua

Шольц заявив, що крах російської економіки тільки починається

Вчора 19:32 — Фондовий ринок

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що росія «тільки починає» відчувати на собі наслідки санкцій. Найближчим часом буде вжито нових обмежувальних заходів проти країни-окупанта.

Про це він заявив у бундестазі, передає Bloomberg.

Канцлер звернувся до українського президента Володимира Зеленського, запевнивши, що Україна може розраховувати на допомогу Німеччини.

"Ми ввели санкції, які працюють. Багато з найважчих наслідків стануть очевидними лише найближчими тижнями. І ми постійно посилюємо санкції",- заявив Шольц.

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