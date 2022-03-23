Шольц заявив, що крах російської економіки тільки починається — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Шольц заявив, що крах російської економіки тільки починається

Вчора 19:32Фондовий ринок
846
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що росія «тільки починає» відчувати на собі наслідки санкцій. Найближчим часом буде вжито нових обмежувальних заходів проти країни-окупанта.
Про це він заявив у бундестазі, передає Bloomberg.
Канцлер звернувся до українського президента Володимира Зеленського, запевнивши, що Україна може розраховувати на допомогу Німеччини.
"Ми ввели санкції, які працюють. Багато з найважчих наслідків стануть очевидними лише найближчими тижнями. І ми постійно посилюємо санкції",- заявив Шольц.
За матеріалами: Mind
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.