Шольц закликав вкладатись у відбудову України: це інвестиції у майбутнього члена ЄС — Finance.ua
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Шольц закликав вкладатись у відбудову України: це інвестиції у майбутнього члена ЄС

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні та закликав до інвестування у повоєнну відбудову України.
Про це Шольц написав у своєму Twitter.
«Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль. Сьогодні на німецько-українському Економічному форумі та завтра на міжнародній конференції з відновлення ми обговоримо способи надання довгострокової підтримки», — зазначив Шольц.
Він підкреслив: той, хто інвестує у відновлення України, той інвестує у майбутнього члена ЄС.
«2000 німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців — величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ», — додав Шольц.
Як повідомлялося, на конференції представлять позиційний документ «Відновлення України» — за зразок взято План Маршалла з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.
Раніше Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений свій «план Маршалла», у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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