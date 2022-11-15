Шольц назвав найкращий спосіб відновлення світової економіки — Finance.ua
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Шольц назвав найкращий спосіб відновлення світової економіки

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на засіданні лідерів країн «Великої двадцятки», що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни росії в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
«Передусім, я хотів би ще раз чітко заявити, що найефективніший спосіб домогтися відновлення світової економіки — це припинити війну росії проти України», — заявив Шольц на засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки на саміті на Балі.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що кожна сім’я на планеті відчуває вплив путінської війни. Сунак використав G20 як можливість викрити путінське варварство і змусити росію подивитися в обличчя глобальним стражданням, спричиненим цією безглуздою кампанією насильства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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