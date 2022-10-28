Шольц хоче обмежити спекулятивні стрибки цін на газ на рівні Євросоюзу — Finance.ua

Шольц хоче обмежити спекулятивні стрибки цін на газ на рівні Євросоюзу Вчора 08:27 — Енергетика

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що міністри енергетики ЄС мають ще багато роботи, але можна знайти рішення, яке стримає спекулятивні стрибки цін на газ.

Про це повідомляє Reuters

Енергетична криза, посилена тим, що росія скоротила постачання газу до Європейського Союзу після запровадження західних санкцій у зв’язку з війною Москви проти України, загрожує рецесією в Європі, яка відновлюється після пандемії COVID.

Міністри Європейського Союзу намагалися домовитися про те, як стримати ціни на природний газ і допомогти своїм громадянам впоратися з інфляцією.

«Ми хочемо знизити ціни на газ разом, і це наша спільна думка, що це не щось абстрактне», — сказав Шольц після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах.

За його словами, «міністри енергетики мають ще багато роботи, особливо коли йдеться про те, щоб уникнути спекулятивних стрибків цін».

Читайте також У Європі ціна на газ за місяць впала у вісім разів і продовжує падати

Близько 15 держав ЄС, зокрема Греція, хочуть запровадити межу цін для всього ЄС, посилаючись на інфляційний тиск, який нещодавній стрибок цін на газ чинив на їхню економіку. Німеччина, найбільша економіка Європи, очолює невелику групу держав, які виступають проти встановлення стелі цін.

Міністри енергетики ЄС на зустрічі 24 листопада вирішать, чи проситиме Брюссель запропонувати обмеження.

Міцотакіс сказав, що міністрам енергетики ЄС необхідно знайти рішення під час цієї зустрічі.

«Це буде нашим провалом, і ми обговорювали це в Раді ЄС, якщо це питання повернеться до нас. Ми не хочемо, щоб це питання поверталося до глав держав та урядів на рівні Ради ЄС. Ми хочемо, щоб воно вирішувалося на рівні міністрів, і він може бути вирішений на рівні міністрів», — сказав Міцотакіс.

Нагадаємо, Єврокомісія заявила, що цінова стеля на газ має бути поширена на країни-імпортери енергії, такі як Великобританія та Швейцарія, щоб вона була ефективною.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.