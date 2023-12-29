Шмигаль запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами — Bloomberg Сьогодні 13:33

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами, оскільки Україна стикається з «високим ступенем невизначеності» у бюджеті країни.

Про це повідомляє Bloomberg, пише myc.news.

Зазначається, що Шмигаль у листі до Міжвідомчої координаційної групи донорів, яка здійснює нагляд за коштами, зазначив, що фінансування потрібне наступного місяця і має бути спрямоване на основні бюджетні потреби України.

«Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, швидке та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року», -йдеться у листі, який є у розпорядженні видання.

За словами Шмигаля, Мультидонорська координаційна платформа (MDCP) має зосередитися на нагальних бюджетних потребах, зокрема, підтримати уряд у питаннях соціальних виплат, а також виплат вчителям та державним службовцям.

«Навряд чи можна вести якусь дискусію щодо проектів відновлення, коли ми намагаємося виконати пріоритети виживання на 2024 рік», -додав глава українського уряду.

Як пише Bloomberg, поки що не зрозуміло, як одержувачі відреагували на лист і чи погодилися вони на екстрену зустріч.

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