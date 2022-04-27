Шмигаль запропонував Румунії розширити експортні та транзитні коридори — Finance.ua

Шмигаль запропонував Румунії розширити експортні та транзитні коридори

Вчора 11:15 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке можливості розширення експортних і транзитних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів.

«Ми обговорили можливості розширення вже створених експортних коридорів, транзитних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів і пунктів пропуску між нашими країнами», — сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке у вівторок увечері.

Також сторони обговорили процес відновлення населених пунктів України, які постраждали від війни, а також участь у таких проєктах Румунії.

Крім того, прем’єри обговорили співпрацю країн в енергетичній сфері, економіці, бізнесі та транзитному потенціалі.

Серед іншого, він подякував Румунії за запуск і функціонування на її території хабів для міжнародної технічної та гуманітарної підтримки України, а також за допомогу українським переселенцям.

Крім того, Шмигаль повідомив, що країни працюють над проєктом меморандумом про співпрацю у забезпеченні соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок війни та збройних конфліктів.

Пізніше у повідомленні пресслужби уряду повідомили, що на зустрічі сторін, з метою збільшення транзитних можливостей між Україною та Румунією, Шмигаль запропонував розглянути можливість якнайшвидшого відкриття пункту пропуску «Дяківці (Україна) — Раковець (Румунія)» і подальшого надання йому статусу пункту пропуску для вантажного сполучення.

Крім того, він відзначив роль Румунії у міжнародних процесах засудження та покарання росії за злочини проти людяності та акти геноциду, які продовжуються на території України.

У свою чергу прем’єр Румунії запевнив, що вони продовжать підтримувати Україну в боротьбі і підтримуватимуть жорсткість санкцій проти агресора.

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