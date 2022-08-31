Шмигаль розповів, як країна готується до зими — Finance.ua

Шмигаль розповів, як країна готується до зими Вчора 16:14 — Казна та Політика

Шмигаль розповів, як країна готується до зими

Уряд запевнив, що до нинішнього опалювального сезону підготувався максимально. Зокрема, вже вдалося накопичити утричі більше вугілля, ніж минулого року, а шахти працюють у постійному режимі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону — зараз ключовий пріоритет урядової команди. Станом на кінець серпня нам вдалося накопичити на складах 2 млн тонн вугілля. Це майже утричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви», — зазначив він.

Так само Кабмін запевняє, що не виникне проблем із газом.

«Станом на кінець серпня вийшли на показник 13 млрд кубічних метрів у наших підземних сховищах. За останній місяць було закачано більше 1 млрд кубічних метрів. Ми активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі «блакитного палива», — зазначив урядовець.

Шмигаль також повідомив, що уряд Норвегії планує виділити щонайменше 200 млн євро на відповідну підтримку України.

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«Водночас ми говоримо і про передачу фізичних об’ємів газу, а не лише про кошти на його закупівлю на європейських біржах», — зазначив він.

За словами посадовця, тарифи для населення залишаються без змін.

«Уряд узгодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Ціна — 7 грн 42 копійки так само залишається без змін. Це дозволить взимку забезпечити стабільні поставки тепла в оселі наших громадян», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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