Шмигаль розповів, скільки "росатом" заробляє за рік — Finance.ua

Шмигаль розповів, скільки "росатом" заробляє за рік Сьогодні 10:49 — Фондовий ринок

Шмигаль розповів, скільки "росатом" заробляє за рік

Щороку «росатом» заробляє 9 млрд доларів на продажу сирого урану й інших послугах, Україна наполягає припинити співпрацю з російською державною корпорацією.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Щороку на продажі сирого урану, послуг його збагачення та будівництві атомних електростанцій „росатом“ заробляє орієнтовно 9 млрд доларів. Загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить 200 млрд доларів», — розповів він.

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Прем’єр-міністр впевнений, що більшість цих коштів, у разі їх отримання, піде на фінансування війни й будівництво ракет, які вбивають мирних українців та наражають на небезпеку увесь світ. Тому уряд наполягає на обмеженні прав і привілеїв росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з росією у ядерній сфері.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Представники корпорації «росатом» присутні на станції і допомагають російським військовим.

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26 грудня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна домагатиметься введення санкцій проти «росатому».

Фінляндія — єдина країна Європейського Союзу, яка відмовилася від співпраці з корпорацією «росатом», яка допомагає в окупації Запорізької АЕС.

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