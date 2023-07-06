Шмигаль розповів про підвищення податків в Україні — Finance.ua

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Шмигаль розповів про підвищення податків в Україні

Казна та Політика
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Шмигаль розповів про підвищення податків в Україні
Шмигаль розповів про підвищення податків в Україні
Податкову систему стабілізують до рівня, який існував до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Уряд не планує інших підвищень податків.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
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«Повернення до довоєнного рівня податків сталося з 1 липня, це було прописано у законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня», — зазначив глава уряду.
За його словами, йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%.
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«Інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо, і, певен, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив прем'єр.
Він додав, що кожна зібрана до бюджету гривня йде на ЗСУ. Кошти на інші витрати надають міжнародні донори, зокрема МВФ, з яким погодили поступове повернення податків до довоєнного рівня. Ці кошти мають забезпечувати українську армію.
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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яка заблокувала підписання спікером законопроекту № 8401 щодо повернення довоєнних податків з 1 серпня. Заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк припустив, що в середині липня документ розблокують.
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За матеріалами:
УБР
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