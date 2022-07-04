Шмигаль: робочих місць треба створювати сотні тисяч, розраховуємо, що «єРобота» допоможе — Finance.ua

Шмигаль: робочих місць треба створювати сотні тисяч, розраховуємо, що «єРобота» допоможе Вчора 08:30 — Казна та Політика

Шмигаль: робочих місць треба створювати сотні тисяч, розраховуємо, що «єРобота» допоможе

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ключовий акцент уряд зараз визначає на програмі «єРобота», на підтримці малого і середнього бізнесу через грантові програми.

Про це Шмигаль розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Стосовно програм, які діють. Сьогодні ключова програма доступу до фінансів — це „5-7-9“. Сьогодні ми підтримуємо різний бізнес, ми збільшили планку для того, щоб це був не лише малий бізнес, але й середній бізнес міг перекредитуватись під 0-5-7% річних. Тому що ми розуміємо, що кредитне навантаження сьогодні велике, і у зв’язку з підняттям облікової ставки Національного банку може зростати. Тому ми як уряд даємо таке рятівне коло для бізнесу, українського бізнесу», — сказав Шмигаль.

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За його словами, ключовий акцент сьогодні — на програмі «єРобота», на підтримці малого і середнього бізнесу через грантові програми. Це мікробізнес, коли дають 150 або 250 тисяч гривень на створення одного або двох робочих місць. Це переробна галузь, де різноманітні переробні підприємства будуть підтримуватись урядом у вигляді безповоротних грантів. Це сільськогосподарська сфера — сади, теплиці, ягідництво. Це також ІТ-сфера.

«Ми запускаємо це через портал „Дія“, для того, щоб було критично просто і легко реєструватись, отримувати гранти, починати створювати бізнес, створювати робочі місця. Тобто це і є ті речі, які сьогодні держава може допомагати робити», — додав Шмигаль.

Він також відповів на питання, про яку кількість грошей можна казати у випадку таких програм.

«На різні програми — різна кількість. Щоб я вас не обманув, по садах — там іде по гектарах: на 10 тисяч гектарів. Але один сад не може бути більше 25 гектарів. Тобто теж можна порахувати кількість, виходить близько 4 тисяч. Загальна сума, з урахуванням мікрогрантів, виходить близько 27 мільярдів гривень. І якщо мікрогранти, до 250 тисяч гривень, ми даємо без власного дофінансування, то великі гранти на теплиці, на сади, на переробні підприємства, на ІТ-стартапи коливаються в межах 7-8 мільйонів гривень безповоротної допомоги. Але 30% для першої тисячі учасників має бути дофінансування власне від самого підприємця», — сказав Шмигаль.

«Робочих місць нам треба створювати сотні тисяч, і ми розраховуємо, що програма „єРобота“ допоможе із цим завданням», — додав очільник уряду.

Довідка Finance.ua:

22 червня Кабмін почав впроваджувати проект грантової допомоги «єРобота» для підтримки новоствореного бізнесу в Україні;

25 червня уряд анонсував ще три грантові програми підтримки створення власного бізнесу;

з 1 липня стартувала програма «єРобота». Заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через Дію.

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