Шмигаль прокоментував, чи зможе Україна вчасно виплачувати зарплати та пенсії наступного року — Finance.ua

Шмигаль прокоментував, чи зможе Україна вчасно виплачувати зарплати та пенсії наступного року Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Шмигаль прокоментував, чи зможе Україна вчасно виплачувати зарплати та пенсії наступного року

Пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року виплачуватимуться вчасно.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація, за його словами, стали темою активних обговорень в останні дні.

Шмигаль зазначив, що наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування.

«Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій», — підкреслив очільник уряду.

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Прем'єр-міністр додав, що пенсії надалі будуть виплачуватися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само, за його словами, виплачуватимуться вчасно.

Крім того, уряд затвердив проект Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії.

«Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі маємо поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції», — зауважив очільник уряду.

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Шмигаль додав, що фінальні умови програми Україна буде мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановане на 1 лютого 2024 року.

«Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності. Ми вдячні європейським партнерам за такий потужний інструмент підтримки й очікуємо, що зможемо скористатися ним якнайшвидше», — відзначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила , що при недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на індексацію пенсій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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