Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20% — Finance.ua

Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%

Вчора 07:18 — Аграрний ринок

Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%, landfort.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що урожай зернових цього року, ймовірно, буде на 20% менше, ніж минулого року. Це відбудеться через скорочення посівних площ після вторгнення росії.

За його словами, у фермерів не вистачає палива, але Україна знає, як їх забезпечити.

Шмигаль нагадав, що Україна має великі запаси зерна, круп і рослинної олії і може прогодувати своє населення.

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2021 році урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж в рекордному 2019 році.

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