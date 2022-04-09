Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20% — Finance.ua
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Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%

Вчора 07:18Аграрний ринок
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Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%, landfort.ua
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що урожай зернових цього року, ймовірно, буде на 20% менше, ніж минулого року. Це відбудеться через скорочення посівних площ після вторгнення росії.
За його словами, у фермерів не вистачає палива, але Україна знає, як їх забезпечити.
Шмигаль нагадав, що Україна має великі запаси зерна, круп і рослинної олії і може прогодувати своє населення.
Нагадаємо, за даними Держстату, в 2021 році урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж в рекордному 2019 році.
За матеріалами: РБК-Україна
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