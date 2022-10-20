Шмигаль повідомив, скільки газу накопичено у підземних сховищах України — Finance.ua
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Шмигаль повідомив, скільки газу накопичено у підземних сховищах України

Енергетика
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В українських підземних сховищах накопичено понад 14 млрд метрів кубічного газу. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Накопичено в наших підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу. Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період», — заявив він.
Прем’єр-міністр додав, що уряд виділив більше 4,5 млрд грн на швидке відновлення. Ці гроші передані місцевій владі, аби відновлювати всі об’єкти інфраструктури.
Також сьогодні уряд затвердить постанову, яка передбачає запуск програми «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності.
«Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії росії», — додав Шмигаль.
За матеріалами:
УНН
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