Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу для населення — Finance.ua

Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу для населення

Вчора 13:00 — Енергетика

Україна спокійно пройшла опалювальний сезон цієї зими. Видобутку газу достатньо, щоб і надалі забезпечувати потреби населення.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Наразі у сховищах України зберігається 9 млрд кубометрів газу. Тим часом уряд розуміє рівень видобутку й перспективи його подальшого нарощування.

«Зараз він впав через ведення військових дій в східних областях і на півдні, але незначно — на 3,7% по місяцю. В принципі, нам достатньо свого видобутку, щоб забезпечити потреби населення», — додав Шмигаль.

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За словами прем’єра, споживання газу у промисловості зменшилось внаслідок падіння економіки й зупинки роботи великих хімічних і сталеливарних підприємств, у зв’язку з чим Україні буде достатньо спроможності щодо закачки трубопроводами з Європи.

«Крім того, ми розуміємо, що з початком бурхливого розвитку економіки нам треба буде більше, тому сьогодні працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб в рази збільшити спроможність отримання газу з Європи, з LNG-терміналів, з Туреччини. Зараз не буду розкривати деталі», — зауважив прем’єр.

Водночас прем’єр відмовився прогнозувати ціни на газ для споживача після вересня, однак зауважив, що уряд робитиме усе можливе, аби платежі були відносно комфортними для українців.

«Давайте подивимося, як ми пройдемо цей період (до вересня, — ред.), а далі будемо дивитися на модель, щоб це був, по-перше, ринок. Тому що в Європі ринок, а ми йдемо в Європу. З іншої сторони, будемо дивитися, щоб комунальні платежі були відносно комфортними для людей», — відзначив Шмигаль.

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