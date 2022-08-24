Шмигаль озвучив втрати України від окупації Криму — Finance.ua
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Шмигаль озвучив втрати України від окупації Криму

Казна та Політика
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Втрати Україні від окупації Кримського півострова із 2014 року становлять приблизно 118 млрд доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Щмигаль під час пресконференції за підсумками Кримської платформи.
Політолог пояснив значення створення ради з питань деокупації Криму та своєчасність такого рішення.
«Від початку окупації Криму минуло 8 років. За цей час росія перетворила острів на величезну військову базу. Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько 118 млрд. доларів», — зазначив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна вже має стратегію відновлення Криму після його звільнення від окупантів. На півострові розвиватимуть порти, сільське господарство, медицину, освіту, впровадять цифрову систему держпослуг. Також відновлять систему санаторіїв.
За матеріалами:
Слово і Діло
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