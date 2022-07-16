Шмигаль оцінив виконання Україною асоціації з ЄС — Finance.ua

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Шмигаль оцінив виконання Україною асоціації з ЄС

Казна та Політика
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Шмигаль оцінив виконання Україною асоціації з ЄС
Шмигаль оцінив виконання Україною асоціації з ЄС
Україна на 63% виконала угоду про асоціацію з Євросоюзом. У 2022-2023 роках країна суттєво просунеться вперед.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 15 липня.
Він повідомив, що провів розмову з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
«Обговорили конкретні кроки для прискорення інтеграції в ЄС та підготовки засідання Ради Асоціації. Україна на 63% виконала угоду про асоціацію. У 2022-2023 рр. суттєво просунемося вперед. Незважаючи на війну, продовжуємо реформи. Вдячний ЄС за підтримку», — написав голова уряду у Twitter.
Також на сайті Кабміну повідомляється, що Шмигаль під час розмови з Боррелем висловив готовність України рухатися далі для інтеграції у внутрішній ринок ЄС.
«Зокрема, наша країна розраховує на укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА), приєднання до системи спільного транзиту NCTS, єдиної зони роумінгу та єдиної зони платіжного простору SEPA», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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