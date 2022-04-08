Шмигаль очікує отримати частину заморожених російських золотовалютних резерви протягом півроку — Finance.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину коштів від заарештованих російських активів на Заході вже протягом найближчих пів року.
Про це він сказав у своєму зверненні.
«Створено робочу групу, яка вже активно працює за декількома напрямами. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні», — сказав він, додавши, що єдиної процедури, як це можна зробити не існує, тому з кожною країною Україна працює окремо.
«Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже протягом найближчих півроку, щоб почати швидко відновлювати нашу країну», — резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, близько половини золотовалютних резервів центробанку заморожено через санкції заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.