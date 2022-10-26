Шмигаль назвав напрямки, де Україна найбільше потребує фінансової допомоги від партнерів — Finance.ua

Шмигаль назвав напрямки, де Україна найбільше потребує фінансової допомоги від партнерів Вчора 15:46 — Казна та Політика

Шмигаль назвав напрямки, де Україна найбільше потребує фінансової допомоги від партнерів, Фото: КМУ

Київ обговорює з країнами-партнерами та міжнародними організаціями створення платформи для координації фінансової підтримки України.

Про це в заключному виступі на міжнародній конференції з відновлення України, яка проходила в Берліні під егідою німецького головування G7 та Європейської комісії, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Перш за все сьогодні ми повинні подумати про фінансову координаційну платформу, це зараз є основним моментом, на базі G7, Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку, Організації економічного співробітництва та розвитку і наших партнерів, які підтримують Україну», — сказав Шмигаль.

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Він також назвав пріоритетні напрямки, де Україна найбільше потребує фінансової допомоги партнерів.

«Нам сьогодні потрібна підтримка бюджетного дефіциту для його вирівнювання, потрібне фінансування першочергових потреб відновлення, оцінка конкретних потреб повоєнної відбудови і модернізації України», — зазначив глава уряду.

За його словами, ці основні питання перебуватимуть у центрі уваги української влади «в наступні роки, а може й десятиліття».

«Сьогоднішні пріоритети дуже природні, тому що тільки за останні два тижні росія зруйнувала нашу електроінфраструктуру, інфраструктуру опалення, інфраструктуру водопостачання, створюючи найбільшу гуманітарну катастрофу на європейському континенті за останні багато десятиліть», — сказав Шмигаль.

Він зауважив, що Україні та її партнерам потрібно об’єднати зусилля і створити механізм, який дозволить опиратися намірам терористичної країни, якою є росія.

«Ми повинні знайти спосіб, як швидко відбудовувати інфраструктурні об’єкти та як захищати цивільну і критичну інфраструктуру», — сказав Шмигаль, висловивши впевненість, що «і в цьому напрямку будемо мати підтримку від наших партнерів».

Довідка Finance.ua:

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Укрінформ За матеріалами:

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