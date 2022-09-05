Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО — Finance.ua

Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО
Влада Німеччини в неділю оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Подякував за це особисто під час зустрічі в Берліні з Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце», — написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За словами глави уряду, під час зустрічі він запропонував частину цієї допомоги спрямувати також на гранти ВПО для започаткування власної справи, зокрема в рамках урядової програми «єРобота».
«Наша команда готова опрацювати це питання з німецькою стороною», — наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що під час зустрічі також обговорювалася реалізація плану відновлення України. «Федеральний міністр зазначила, що бачить перспективу відновлення шляхом використання потенціалу громад. Німеччина відіграла дуже важливу роль в успішній реформі децентралізації. Більшість голів громад позитивно проявили себе на початку російського вторгнення, залишилися з людьми і підтримували їх. Тому уряд і президент України переконані, що реформа повинна продовжуватися, а громади повинні ставати сильнішими», — наголосив глава уряду.
У свою чергу, міністр Шульце заявила, що Німеччина «стоятиме поруч з Україною стільки, скільки українська держава цього потребуватиме».
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