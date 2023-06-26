Шмигаль анонсував перевірку діяльності та майна всіх «воєнкомів» — Finance.ua
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Шмигаль анонсував перевірку діяльності та майна всіх «воєнкомів»

Казна та Політика
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Шмигаль анонсував перевірку діяльності та майна всіх «воєнкомів»
Шмигаль анонсував перевірку діяльності та майна всіх «воєнкомів»
Уряд створить комісію для перевірки діяльності та майнового стану усіх «воєнкомів» по Україні.
Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, якк перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників», — сказав Шмигаль.
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За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.
«Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки», — додав глава уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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