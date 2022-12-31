Шмигаль анонсував індексацію пенсій у 2023 році — Finance.ua
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Шмигаль анонсував індексацію пенсій у 2023 році

Казна та Політика
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Шмигаль анонсував індексацію пенсій у 2023 році
Шмигаль анонсував індексацію пенсій у 2023 році
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на завершальному засіданні Уряду анонсував індексацію пенсій у 2023 році.
«Майже 11 млн пенсіонерів весь цей час вчасно отримують свої виплати. Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і в 2023-му», — сказав він.
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Він також додав, що вже в перші тижні після повномасштабного вторгнення Уряд виплатив більш як 30 млрд гривень у межах проекту єПідтримка. Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисячі гривень.
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Також Уряд виплатив 53 млрд грн допомоги внутрішньо переміщеним особам — близько 2 млн людей отримують по 2-3 тисячі виплат щомісяця.
«Крім того, ми домовилися, аби аналогічні програми запустили й наші партнери з міжнародних організацій, насамперед з ООН та Червоного Хреста», — зазначає прем’єр.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд та Мінфін може та планує індексувати пенсії у березні наступного року, казав раніше міністр фінансів Сергій Марченко. Держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів;
  • у 2022 році на всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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