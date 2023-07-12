ШІ може відібрати роботу у 27% людей: масштабне дослідження показало ризики — Finance.ua

ШІ може відібрати роботу у 27% людей: масштабне дослідження показало ризики Сьогодні 18:20 — Технології&Авто

ШІ може відібрати роботу у 27% людей: масштабне дослідження показало ризики

Через революцію штучного інтелекту (ШІ) 27% робочих місць піддаються високому ризику. Багато працівників будуть змушені шукати нову роботу через розвиток ШІ.

працівники побоюються, що можуть втратити роботу через штучний інтелект. Як свідчать дані дослідження , більше чверті робочих місць в ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) покладаються на навички, які можна було б легко автоматизувати під час майбутньої революції штучного інтелекту. Тому

Організація економічного співробітництва та розвитку — це блок із 38 країн-членів, який охоплює переважно заможні країни, а також деякі країни з економікою, що розвивається. Серед них — Мексика та Естонія.

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Наразі революція знаходиться на ранніх стадіях, тому ШІ не сильно впливає на робочі місця, заявили в ОЕСР. Роботи з найвищим ризиком бути автоматизованими складають у середньому 27% робочої сили в країнах блоку, причому країни Східної Європи найбільше піддаються ризику, повідомляє паризька організація у своєму прогнозі зайнятості на 2023 рік.

Роботи з найвищим ризиком були визначені як ті, що використовують більше 25 зі 100 навичок і здібностей, які, на думку експертів зі штучного інтелекту, можна легко автоматизувати.

Водночас 3 з 5 працівників побоюються, що можуть втратити роботу через штучний інтелект протягом наступних 10 років, показало опитування ОЕСР минулого року. Опитування охопило 5 300 працівників у 2 000 фірмах, що охоплюють виробництво та фінанси в 7 країнах ОЕСР. Опитування було проведено до вибухової появи генеративного ШІ, такого як ChatGPT.

Незважаючи на занепокоєння з приводу появи штучного інтелекту, дві третини працівників, які вже працюють з ним, сказали, що автоматизація зробила їхню роботу менш небезпечною та виснажливою. «Як штучний інтелект зрештою вплине на працівників на робочому місці та чи переваги переважатимуть ризики, залежатиме від політичних дій, які ми вживатимемо», — сказав на прес-конференції генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн

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